Hindi köfteleri

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Besin değeri yüksek köfte önerisi!

- kişilik -

Malzemeler:

• 300 gr hindi kıyması

• 1 adet soğan

• 2 diş sarımsak

• Birkaç dal maydanoz

• 1 adet yumurta

• 1 dilim ufalanmış ekmek

• 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı



Hazırlanışı:

Hindi kıymasına rendelenmiş soğan, sarımsak, ince kıyılmış maydanoz ekleyip yoğurun. Ardından yumurta ve ufalanmış ekmeği de ekleyip iyice karıştırın. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp top seklinde yuvarlayın. 15 dakika kadar buzdolabında bekletin. Köfteleri fırın ızgarasına dizip 15-20 dakika pişirin.



*Hindi eti kırmızı ete göre düşük kolesterol ve yüksek protein içerir. Besin değeri yüksek, yağ ve kolesterol içeriği düşük. Ayrıca B1 ve B2 vitaminleri bakımından zengin.