Hoşgeldin bebek kurabiye

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sevdiklerinize ikram etmek için...

- kişilik -

Un, kabartma tozu ve tarçını bir kabın içinde karıştırın. Tereyağını ve şekeri geniş bir kabın içinde krema kıvamına gelinceye dek yüksek hızda mikser ile çırpın. Yumurta, vanilya ve limon kabuğu rendesini içine ekleyip, hafifçe karıştırın. Kuru malzemeyi de tereyağlı karışıma yedirerek pürüzsüz kıvamlı bir hamur hazırlayın. Hamuru şeffaf folyoya sararak, buzdolabında 30 dakika bekletin. Hamuru unlanmış tezgahta 1 cm. kalınlığında açın. Yuvarlak kalıp ile parçalar kesin. Bunları kurabiye çubuklarına geçirin. 180 derecelik fırında pişirin.



Süslemesi

Satın aldığınız beyaz ve pembe şeker hamurlarını merdane ile açın. Yuvarlak kalıpla kestiğiniz parçaları kurabiyeler üzerine bir miktar bal yardımıyla yapıştırın. En üste ise hamurdan bebekler yapıp koyun.