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Hurmalı muz

Hurmalı muz tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1/2 adet muz
1/2 adet Trabzon hurması
1-2 damla zeytinyağı

Hazırlanışı
Olgun hurma ve muzu isterseniz çatalla ezin isterseniz blender’dan geçirin ve üzerine zeytinyağı ekleyin.

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