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Hurmalı püre

Hurmalı püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
½ adet muz
½ adet elma
1 adet kuru kayısı
1 adet hurma

Hazırlanışı
Elma, kuru kayısı ve hurmayı biraz su ile pişirin. Bütün malzemeyi karıştırıp püre yapın.

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