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İncirli püre

 - kişilik   -
Gerekli malzemeler
1 adet incir
1 adet yerli muz
Limon

Hazırlanışı
İncirin ve muzun kabuğunu soyun, birkaç damla limon suyu ekleyip püre haline getirin.

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