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Ispanaklı balık

 - kişilik   -
Malzemeler
6-7 yaprak ıspanak
Avuç içi kadar mevsim balığı
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Ispanak ve balığı buharda pişirin, zeytinyağı ekleyip püre haline getirin.

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