Ispanaklı ve mısırlı pilav

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18. aydan itibaren...

- kişilik -

Malzemeler

1 kahve fincanı pirinç

1.5 kahve fincanı tavuk suyu

1 çorba kaşığı rendelenmiş sebze karışımı (havuç, kabak, pırasa)

2 çay kaşığı zeytinyağı

2 yaprak ıspanak

1 tatlı kaşığı mısır tanesi



Hazırlanışı

Pirinci yıkayıp süzün. Sıcak suda, su soğuyuncaya kadar bekletin ve süzün. Zeytinyağını tavada ısıtıp kıyılmış ıspanağı, sebze karışımını ve pirinci kavurun. Sıcak tavuk suyunu ekleyin. Birkaç taşım kaynatıp ateşi kısın. Pirinç suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alın. Mısır ile tatlandırın.