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Kabak püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet kabak
1 kaşık pirinç
1-2 sap dereotu
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi birlikte haşlayıp püre haline getirin.

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