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Kabaklı Çorba

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet kabak
1 adet taze soğan
1 kaşık tane mısır
1 kaşık yasemin pirinci
Et suyu
Tereyağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi üzerine çıkacak kadar et suyu ile tencereye koyup pişirin, robottan geçirin.

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