Kahvaltı ekmeği

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Bu sevimli surat ile kahvaltılar daha eğlenceli!

1 kişilik kişilik 10 dakika

Omlet için yumurtayı ve kıyılmış otları iyice çırpın. Tereyağını tavada eritip omlet harcını dökün. Her iki tarafını pişirdikten sonra ocaktan alın. Kızarmış tost ekmeğinin üzerine ince bir tabaka halinde krem peynir sürün. Omleti yuvarlak bir kalıpla istediğiniz şekilde kesin. Ekmeğin üzerine istediğiniz şekilde malzemeyi yerleştirin. Süslemek için, tavada hafif kavrulmuş sosisten dudak, zeytinden göz ve Frenk soğanından bıyık yapabilirsiniz.