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Kardan adam patates

Çocuğunuz bu tarifi çok sevecek!

 - kişilik   -
Malzeme
2 adet patates
1 kaşık rendelenmiş keçi peyniri

Hazırlanışı
Patatesi haşlayıp peynirle karıştırarak püre yapın ve kardan adam şekli verin.

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