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Karışık meyve püresi

Vitamin deposu!

 - kişilik   -
MALZEMELER
1/2 elma
1 adet kırmızı erik
1/2 kahve fincanı nar suyu
1/2 kahve fincanı havuç suyu
1-2 damla zeytinyağı

HAZIRLANIŞI
Elma ve eriği az suyla haşlayın. Bütün malzemeyi karıştırın.

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