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Kayısılı Armut Püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 küçük boy armut
2 adet kayısı

Hazırlanışı:
Armut ve kayısıları az su ile biraz haşlayın, püre haline getirin.

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