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Kayısılı bulgur

 - kişilik   -
Malzemeler:
2 kaşık ince bulgur
5 adet taze kayısı

Hazırlanışı:
Kayısıların çekirdeklerini çıkarın. Bulgurla birlikte küçük bir tencereye alın ve az suyla haşlayın. Blender’dan geçirip püre haline getirin.

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