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Kayısılı Muz

 - kişilik   -
Malzemeler :
1 adet yerli muz
2 adet kayısı
Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı :
Kayısıları iyice yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Muzu soyup kayısılar ve biraz limon suyu ile püre haline getirin. Bekletmeden tüketin.

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