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Keçi peynirli bezelye püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 kahve fincanı taze iç bezelye
1 kaşık rendelenmiş keçi peyniri
1-2 sap dereotu
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Bezelyeleri pişirin. Dereotunu çok ince kıyın. Bütün malzemeyi karıştırın, iyice ezin.

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