menu

close

menu

close

menu

close

Keçi Peynirli Taze Patates

 - kişilik   -
Malzemeler:
1-2 adet küçük taze patates
1 kaşık rendelenmiş keçi peyniri
1-2 sap maydanoz
Tereyağı

Hazırlanışı:
Haşlanmış taze patatesleri ezip püre haline getirin, diğer malzemeye karıştırın.

En çok okunanlar

Son Eklenenler