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Malzemeler:
1-2 adet küçük taze patates
1 kaşık rendelenmiş keçi peyniri
1-2 sap maydanoz
Tereyağı
Hazırlanışı:
Haşlanmış taze patatesleri ezip püre haline getirin, diğer malzemeye karıştırın.
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