Kedili kurabiye

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50 adet kişilik -

Malzemeler

280 gr. un

50 gr. kakao

210 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

125 gr. şeker

1 yumurta (hafifçe çırpılmış )

1 paket vanilya



Hazırlanışı:

Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından yumurtayı ekleyin. Sonra da vanilya, un ve kakaoyu malzemeye katın. Hamuru streç filme sarıp 4 saat kadar buzdolabında bekletin. Merdane yardımıyla açın ve kedi kalıbı ile hamurdan parçalar kesin. Tepsiye dizin ve 160 derecelik fırında pişirin.

Süslemesi:

Hazır olarak satın alacağınız pembe ve beyaz renkli şeker hamurlarını merdane yardımıyla açın. Yine kalıplar yardımıyla pembe hamurdan kulaklarını, beyaz hamurdan ağzını ve gözlerini yapın. Parçaları bir miktar bal kullanarak kurabiyenin üzerine yapıştırın.