Kelebek kurabiye
Çocuğunuz bu kelebeklere bayılacak!
24 kişilik
10 dakika
Şeker ve tereyağını mikser ile krema kıvamına gelene
kadar çırpın. Ardından sırasıyla yumurta, un, toz
badem ve nişastayı ekleyip yumuşak bir hamur
kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Unlanmış
tezgaha alıp bir kaç saniye yoğurun. Streç filme
sarıp 30 dakika dolapta bekletin. Üzerini unlayarak
düzleştirin ve merdane yardımı ile yaklaşık 3 mm.
inceliğinde açın. Kelebek kalıp ile kurabiyeleri kesin.
Hazırladığınız tepsiye bir spatula yardımı ile şeklini
bozmadan alın. Pişirmeden önce 30 dakika dolapta
bekletin. Böylece şeklini daha iyi koruyacaktır.
Önceden ısıtılmış, 180 derecelik
fırında pişirin.
Süslemesi
Hazır olarak satın alacağınız pembe renkli şeker
hamurunu merdane yardımıyla açın. Kelebek kalıp
ile kesin. Hamurlarınızı kurabiyenizin üzerine bir
miktar bal ya da krema sürerek yapıştırın.