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Kerevizli mercimek

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet küçük kereviz
1 adet küçük havuç
2 kaşık kırmızı mercimek
1adet küçük soğan
Tereyağı
Et suyu

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi tencereye koyup pişirin, çatalla ezin.

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