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Kestaneli ayva

Lezzetli bir öneri...

 - kişilik   -
Malzeme
1/2 adet ayva
1 kaşık pirinç
3-4 adet haşlanmış kestane

Hazırlanışı
Malzemeleri az suyla pişirip püre yapın.

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