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Kiraz püre

Kiraz püre tarifi

Malzemeler:
½ adet mango
7-8 adet çekirdeği çıkarılmış kiraz
1 çay kaşığı hindistancevizi yağı

Hazırlanışı:
Bütün malzemeyi karıştırıp püre haline getirin.

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