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Kirazlı dutlu elma

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet elma
5-6 adet kiraz
5-6 adet dut

Hazırlanışı:
Elmayı az suyla yumuşayana kadar haşlayın, kirazların çekirdeklerini çıkarın. Haşlanmış elmayı, dut ve kirazlarla blender’dan geçirin.

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