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Kirazlı muz

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet muz
6-7 adet kiraz
1 çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:
Kirazların çekirdeklerini çıkarın. Bütün malzemeyi bir araya koyup püre haline getirin.

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