Kırmızı erikli fındıklı püre

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- kişilik -

Malzemeler

3 adet mürdüm eriği

1 adet Amasya elması

5 adet taze fındık

1 top dondurma



Hazırlanışı

Elmanın kabuğunu soyun, çekirdek yataklarını çıkarın. Erikleri ikiye bölüp çekirdeklerini alın. Bebeğiniz küçükse kabuklarını da soyun. Meyveleri 1 çay bardağı su ile küçük bir tencereye koyun ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Meyveler soğuyunca blender kullanarak püre haline getirin. Fındıkları havanda iyice dövüp meyve püresine ekleyin. Büyük çocuklar için bir top dondurma ile sunum yapmanız tavsiye edilir.



