Kırmızı erikli fındıklı püre
- kişilik
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Malzemeler
3 adet mürdüm eriği
1 adet Amasya elması
5 adet taze fındık
1 top dondurma
Hazırlanışı
Elmanın kabuğunu soyun, çekirdek yataklarını çıkarın. Erikleri ikiye bölüp
çekirdeklerini alın. Bebeğiniz küçükse kabuklarını da soyun.
Meyveleri 1 çay bardağı su ile küçük bir tencereye koyun ve kısık ateşte
yumuşayana kadar pişirin. Meyveler soğuyunca blender kullanarak püre
haline getirin.
Fındıkları havanda iyice dövüp meyve püresine ekleyin.
Büyük çocuklar için bir top dondurma ile sunum yapmanız tavsiye edilir.