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Köfteli çorba

Köfteli çorba tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet olgun domates
1 kaşık tel şehriye
4-5 adet minik köfte
Et suyu
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Domatesi rendeleyin, zeytinyağı ile biraz pişirin. Diğer malzemeleri ekleyin, 1-2 taşım kaynatın.

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