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Komposto

Komposto tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet elma
4-5 adet kuru kayısı

Hazırlanışı
Meyveleri küçük küçük doğrayın, yeterince su ile kaynatın.

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