Kuskuslu domates çorbası

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Bebeğiniz için!

- kişilik -

MALZEMELER

• 1 su bardağı domates suyu

• 1 su bardağı süt

• 1 çorba kaşığı un

• 1 su bardağı sıcak su

• 1 çorba kaşığı zeytinyağı

• Birkaç dal Frenk soğanı

• 1-2 çorba kaşığı kuskus

HAZIRLANIŞI

Zeytinyağını ısıtıp unu kavurun. Azar azar sıcak süt ilave ederek beşamel kıvamına getirin. Sıcak su ile domates suyunu da ilave edin. Birkaç taşım kaynayınca kuskusu ilave edin. 8-10 dakika sonra ocaktan alın. Frenk soğanını serpip tencerenin kapağını kapatın.