Lezzetli bir öneri

Malzemeler

2-3 adet kabak

1 adet soğan

1 adet küçük domates

40-50 gr kıyma

Birkaç sap taze maydanoz, dereotu, nane

1-2 kaşık bulgur

1 kaşık salça

Su



Hazırlanışı

Kabakları 2-3 parmak boyunda kesin, içlerini oyun. Kıymayı, rendelenmiş soğanı, domatesi, kıyılmış yeşillikleri, bulguru karıştırın, kabakların içine pay edin. Uygun bir tencerenin dibine dolmaları sıralayın. Bir kaşık salçayı, biraz zeytinyağı ve su ile açın, dolmaların üzerine gezdirin. Üzerlerine çıkmayacak kadar su ekleyip pişirin.

