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Mango püresi

18. aydan itibaren...

 - kişilik   -
Malzemeler:
1/2 mango
1/2 muz
1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı:
Mangonun 1 çorba kaşığı kadarını zar şeklinde doğrayın. Kalanını püre haline gelene dek muzla birlikte ezin. Balla tatlandırıp servis yapın.

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