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Mercimek çorbası

Mercimek çorbası tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 tatlı kaşığı kırmızı mercimek
1 adet minik patates
¼ adet taze pırasa
½ adet havuç
Et suyu
Tereyağı

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi birlikte pişirin, blender’dan geçirin.

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