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Meyve suyu

Sağlıklı bir içecek...

 - kişilik   -
Malzemeler
1 parça tatlı kavun
6-7 adet üzüm
1 adet küçük elma

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın.

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