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Meyveli shake

Bunu çok sevecek!

 - kişilik   -
Malzemeler
1 kahve fincanı keçi yoğurdu
½ adet olgun şeftali
1 adet olgun kırmızı erik
3-4 adet siyah üzüm

Hazırlanışı
Meyvelerin çekirdeklerini çıkarın ve kabuklarını soyun. Yoğurda ekleyip karıştırın. 

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