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Meyveli yoğurt

En doğal hali!

 - kişilik   -
MALZEMELER:
• 1 adet yerli muz
• 2 adet çilek
• 3-4 kaşık keçi yoğurdu
• 1-2 damla limon
HAZIRLANIŞI:
Meyveleri ezin, yoğurtla ve 1-2 damla limonla karıştırın.

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