Mini burgerler
Çocuklar buna bayılacak!
6 kişilik
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Malzemeler
1 paket köfte harcı
500 gr az yağlı kıyma
Yarım su bardağı su
20 mini burger ekmeği
600 gr domates
10 yaprak marul
Süslemek için
Siyah zeytin
Hazırlanışı:
Yoğurma kabının içerisine kıyma, köfte harcı ve suyu koyup harç kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Hazırladığınız harçtan iri parçalar kopararak burger köfteleri hazırlayın. Yapışmaz yüzeyli tavada köfteleri pişirin. Burger ekmeğinin arasına bir dilim domates yerleştirin. üzerine marul yaprağı ilave ederek en üste köfteyi yerleştirin. Burger ekmeğinin üzerine zeytinden kestiğiniz minik parçalarla göz ve burun yaparak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.