Mini burgerler

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Çocuklar buna bayılacak!

6 kişilik -

Malzemeler

1 paket köfte harcı

500 gr az yağlı kıyma

Yarım su bardağı su

20 mini burger ekmeği

600 gr domates

10 yaprak marul

Süslemek için

Siyah zeytin



Hazırlanışı:

Yoğurma kabının içerisine kıyma, köfte harcı ve suyu koyup harç kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Hazırladığınız harçtan iri parçalar kopararak burger köfteleri hazırlayın. Yapışmaz yüzeyli tavada köfteleri pişirin. Burger ekmeğinin arasına bir dilim domates yerleştirin. üzerine marul yaprağı ilave ederek en üste köfteyi yerleştirin. Burger ekmeğinin üzerine zeytinden kestiğiniz minik parçalarla göz ve burun yaparak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.