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Mini hamburgerler

Fast food'un sağlıklı hali!

 - kişilik   -
Sandviç ekmeklerine az bir miktar ketçap ve mayonez sürün. Küçük bir yaprak yeşil salatayı ve minik domates dilimini yerleştirin. En son pişirdiğiniz köfteleri koyun ve servis edin.

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