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Muzlu bademli süt

Muzlu süt nasıl yapılır?

 - kişilik   -
Malzemeler
1 su bardağı süt
1 adet küçük boy muz
1 tatlı kaşığı badem içi

Hazırlanışı:
Sütü, muzu ve badem içini blender yardımı ile iyice karıştırın. Hemen servis yapın.

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