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Muzlu kabak

 - kişilik   -
Gerekli Malzemeler
• 4 parmak büyüklüğünde haşlanmış bal kabağı
• 1 adet muz

Hazırlanışı
Muz ve kabağı çatalla ezerek birbirine karıştırın, arzu ederseniz tarçınla tatlandırın.

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