menu

close

menu

close

menu

close

Muzlu nektarin

Bebeğiniz bu tarifi çok sevecek!

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet nektarin
1 adet yerli muz

Hazırlanışı
Meyveleri püre haline getirin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler