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Muzlu ve elmalı karışım

Bebeğiniz için...

 - kişilik   -
Malzeme
1/2 adet elma
1/3 adet muz
150 ml süt

Hazırlanışı
Malzemelerin hepsini birden blender’dan geçirin.

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