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Naneli ayran

Bebeğinizi serinletin!

 - kişilik   -
MALZEMELER:
• 1/2 bardak keçi yoğurdu
• Su
• 1-2 sap nane
HAZIRLANIŞI:
Yoğurda suyu ekleyip karıştırın. Taze naneyi ince ince doğrayıp içine ekleyin.

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