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Nektarinli karışım

Nektarinli karışım tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet nektarin
½ adet elma
½ adet armut

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın.

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