Omletli makarna salatası

Küçük gurmeniz bunu çok sevecek!

- kişilik -





• 1 kase domatesli fiyonk makarna• 1 yaprak marul• 1 küçük boy domates• 1 tatlı kaşığı zeytinyağı• 1 yumurta• 1 dal kıyılmış dereotu• 1 çorba kaşığı krem peynirYumurtayı, krem peyniri, kıyılmış dereotunu çukur bir kapta çırpın. Zeytinyağını ısıtıp omleti hazırlayın. Omlet pişince düz bir tezgahın üzerine aktarıp istediğiniz şekildeki kalıp yardımıyla kesin. Makarnayı 10 dakika ısıtıp süzün. Kıyılmış marul, doğranmış domates ve omlet ile harmanlayıp servis edin.