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Omletli mini hamburger

 - kişilik   -
(Köfte tarifi için ‘Sebzeli patates püreli köfte’ omlet için ‘Kahvaltı ekmeği’ tarifine bakabilirsiniz.)

Sandviç ekmeğini, sırasıyla dilimlenmiş domates, otlu omlet, köfte ve marul yaprağı ile zenginleştirin.

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