Ördekli kurabiye

- kişilik -

Malzemeler500 gr. un300 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)150 gr. şeker1 yumurta1 yumurta sarısıYarım çay kaşığı toz fındıkYarım çay kaşığı vanilya1 limon kabuğu rendesiTereyağı, şeker ve vanilyayı derin bir kasede karıştırın. Yumurtayı ilave edin. Un, toz fındık, limon rendesini de ekleyip hamuru 1-2 dakika karıştırın. Streç filme koyup 30 dakika buzdolabında bekletin. Hafif un serpilmiş tezgahın üzerinde açın ve ördek kalıpla kesip, ortalarına kürdanlar koyun. 160 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

Süslemesi

Sarı şeker hamurunu merdane yardımıyla açın ve aynı ördek kalıbını kullanarak kesin. Hamuru kurabiyenin üzerine bir miktar bal yardımıyla yapıştırın. Ördeğin gözlerini gıda boyası ile yapın.