Ördekli kurabiye
- kişilik
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Malzemeler
500 gr. un
300 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
150 gr. şeker
1 yumurta
1 yumurta sarısı
Yarım çay kaşığı toz fındık
Yarım çay kaşığı vanilya
1 limon kabuğu rendesi
Tereyağı, şeker ve vanilyayı derin bir kasede karıştırın. Yumurtayı ilave edin. Un, toz fındık, limon rendesini de ekleyip hamuru 1-2 dakika karıştırın. Streç filme koyup 30 dakika buzdolabında bekletin. Hafif un serpilmiş tezgahın üzerinde açın ve ördek kalıpla kesip, ortalarına kürdanlar koyun. 160 derecede ısıtılmış fırında pişirin.
Süslemesi
Sarı şeker hamurunu merdane yardımıyla açın ve aynı ördek kalıbını kullanarak kesin. Hamuru kurabiyenin üzerine bir miktar bal yardımıyla yapıştırın. Ördeğin gözlerini gıda boyası ile yapın.