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Otlu püre

Püre tarifi!

 - kişilik   -
MALZEMELER
• 1-2 parça karnabahar 
• 1 adet küçük havuç
• Dereotu, maydanoz
• Limon 
• Zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Sebzeleri haşlayın. Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın. Tüm malzemeyi karıştırıp püre haline getirin.

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