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Patates ve kabak

 - kişilik   -
Gerekli Malzemeler
• 1 dilim bal kabağı
• 1 küçük patates
• 1 kaşık tatlı lor peyniri
• Zeytinyağı

Hazırlanışı
Sebzeleri haşlayın, çatalla ezin, lorla karıştırın, üzerine zeytinyağı gezdirin.

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