Bebeğiniz çok sevecek!
Malzemeler
• 200 gr köftelik kıyma
• 1 adet küçük soğan
• 1 parça pırasa
• 1 adet yumurta
• Biraz galeta unu
• Tuz
• Arzuya göre baharat
• 2-3 adet küçük patates
Hazırlanışı
Soğan ve pırasayı rendeleyin. Patates hariç bütün malzemeyi yoğurun. Biraz dinlenmeye bırakın. Patatesleri soyun, 1 cm kalınlığında dilimleyin. Fırın tepsisini yağlayın, patatesleri sıralayın, ters yüz ederek 200 derecede biraz pişirin. Patateslerin üzerini kaplayacak şekilde köfteler yapın, dilimlerin üzerine yerleştirin, tekrar fırına verin.