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Patatesli köfte

Bebeğiniz çok sevecek!

Malzemeler 

• 200 gr köftelik kıyma

• 1 adet küçük soğan

• 1 parça pırasa

• 1 adet yumurta

• Biraz galeta unu

• Tuz

• Arzuya göre baharat

• 2-3 adet küçük patates

Hazırlanışı 

Soğan ve pırasayı rendeleyin. Patates hariç bütün malzemeyi yoğurun. Biraz dinlenmeye bırakın. Patatesleri soyun, 1 cm kalınlığında dilimleyin. Fırın tepsisini yağlayın, patatesleri sıralayın, ters yüz ederek 200 derecede biraz pişirin. Patateslerin üzerini kaplayacak şekilde köfteler yapın, dilimlerin üzerine yerleştirin, tekrar fırına verin.

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