Patatesli ve nohutlu ıspanak
15. aydan itibaren bebeğinize verebileceğiniz vitamin dolu bir püre tarifi...
- kişilik
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Malzemeler
1 küçük boy patates
1 adet arpacık soğan
1 tatlı kaşığı haşlanmış nohut püresi
1-2 yaprak ıspanak
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 dilim ekmek (tercihen bebekler için)
Hazırlanışı:
Patatesi dilimleyin ve arpacık soğanla birlikte buharda 15 dakika haşladıktan sonra ıspanağı ilave edin. 10 dakika daha haşlayın. Tüm malzemeyi püre haline gelene dek ezin. Yoğurt ve bebekler için bir dilim ekmek ile tatlandırdıktan sonra bebeğinize servis yapın.