Pazılı ezogelin çorbası
18. aydan itibaren...
- kişilik
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Malzemeler:
1 yaprak pazı
1 parça tatlı kırmızı biber (parmak büyüklüğünde)
1 tatlı kaşığı ince bulgur
1 tatlı kaşığı pirinç
1 çay kaşığı kırmızı mercimek
1.5 su bardağı su
1 çay kaşığı tereyağı
Hazırlanışı:
Suyu tencereye aktarın. Kaynayınca ince bulguru, pirinci ve mercimeği ilave edin. 15 dakika haşlayın. En son elinizle parçalamış olduğunuz pazı yapraklarını, doğranmış biberi ve tereyağını ekleyerek tatlandırın. Birkaç dakika daha haşladıktan sonra servis yapın.